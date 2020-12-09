Производство емкостей из полипропилена и полиэтилена

plast-emkost@mail.ru Позвоните мне
Главная - Продукция - Вставки в бетонные кольца

Вставки в бетонные кольца

    1Согласен на обработку персональных данных

    Продукция

    Вставки в бетонные кольца

    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость
    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость

    На данной странице представлены вставки в бетонные кольца от производителя. Мы изготавливаем вставки в бетонные кольца по индивидуальным размерам – на заказ! Работаем в Москве и в области. Цены Вас приятно удивят. Купить пластиковые вставки недорого в Москве любой формы, размера и конфигурации, можно у нас – в компании «Пласт Емкость».

    Размеры и цены на вставки в бетонные кольца
    Наименование Размеры, мм Количество (колец) Цена, руб Монтаж под ключ

    Вставки в бетонные септики и кольца диаметром 1000 мм
    1 Вставка 2 900х
    1800    		 2 42000 25000
    2 Вставка 3 900х
    2700    		 3 56000 30000
    3 Вставка 4 900х
    3600    		 4 66000 35000
    4 Вставка 5 900х
    4500    		 5 76000 40000

    Вставки в бетонные септики и кольца диаметром 1500 мм
    5 Вставка 2 1400х
    1800    		 2 71000 40000
    6 Вставка 3 1400х
    2700    		 3 81000 45000
    7 Вставка 4 1400х
    3600    		 4 92000 50000
    8 Вставка 5 1400х
    4500    		 5 127000 55000

    Вставки в бетонные септики и кольца диаметром 2000 мм
    9 Вставка 2 1900х
    1800    		 2 100000 55000
    10 Вставка 3 1900х
    2700    		 3 122000 60000
    11 Вставка 4 1900х
    3600    		 4 147000 65000
    12 Вставка 5 1900х
    4500    		 5 172000 70000

     

    Достоинства вставок в бетонные кольца

    Пластиковая вставка имеет форму цилиндра. Её помещают внутрь бетонного кольца и оснащают внутренними кольцевыми ребрами, чтобы усилить жесткость вставки. Дополнительно вставки оборудуются патрубками для входа и выхода стоков. Данное изделие позволит вам сэкономить на вызовах ассенизаторских машин, так как вставки выполняют их функцию.

    Пластиковые вставки пользуются большой популярностью на рынке и практически вытеснили конкурентов. Наша компания уже долгое время изготавливает и реализует пластиковые вставки, гарантируя их качество и надежность.

    На основании отзывов покупателей «Пласт Емкость» и собственных исследований мы выделили преимущества наших вставок:

    Вставки в бетонные кольца - Пласт Емкость

    • Отличная герметичность, поэтому высокий уровень гидроизоляции и защита почву и грунтовые воды от попадания стоков обеспечена.
    • Долговечность. Срок службы изделия достигает 50 лет.
    • Прочность. Пластиковые вставки крепятся так, чтобы вода не просачивалась между ними.
    • Простота монтажа и эксплуатации, при проведении монтажных работ не нужно применять специальной техники.
    • Материал, из которого сделаны вставки не ржавеет, не подвергается коррозии и переносит сырость.
    • Устойчивость к механическим повреждениям, смещениям, вибрациям, и даже химическим соединениям.
    • Устойчивость к перепаду температур, поэтому вставки из пластика можно использовать в сложных погодных и рельефных условиях, в зонах с любым климатом.

    Мы сами производим и реализуем товары, потому вы покупаете качественный и безопасный товар без переплат. Просто закажите товар в “Пласт Емкость”, и наши специалисты проконсультируют вас и помогут с выбором изделия. На сайте компании “Пласт Емкость” вы в один клик можете заказать пластиковые вставки с доставкой в Москву и другие регионы или забрать его самовывозом.

    Изготовим вставки в бетонные кольца по индивидуальным размерам – на заказ!

     


      Вам нужны недорогие и качественные емкости из пластика ?

      Оставьте свой номер телефона и подайте заявку на консультацию

      1Согласен на обработку персональных данных

        Заказать обратный звонок


        1Согласен на обработку персональных данных
        узнать стоимость
        Позвонить